OM - Rabiot : «Je t’aime plus que ma mère», la révélation choc !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Élu Phocéen d’Or 2025, Adrien Rabiot s’est confié dans un entretien accordé au Phocéen. L’international français revient notamment sur sa saison passée à l’OM, où il a été totalement adopté par les supporters. Ce qui lui a valu de recevoir des messages « improbables » tels que : « Je t’aime plus que ma mère ».

« Ça a toujours été ma personnalité. Je pense que ça se voit, que c’est naturel. Je n’ai jamais été du genre à en faire des tonnes. Peut-être que si j’avais passé dix ans ici, j’aurais fini par embrasser l’écusson, oui… mais je ne crois pas qu’il faille forcément en arriver là pour être adopté. Pour moi, l’essentiel, c’est de répondre aux attentes sur le terrain : se donner à 100%, représenter ces couleurs, offrir du spectacle à ceux qui paient leur place, et faire tout pour ramener l’OM en Ligue des champions. Je crois que les supporters le ressentent, et que ça leur suffit. Ils voient que je suis sincère, que je suis quelqu’un de simple, de normal. Quand je peux, j’échange avec eux, même sur les réseaux. Et je reçois des messages fous, des trucs improbables. Il y en a un qui m’a dit : "Je t’aime plus que ma famille"… C’est incroyable », a confié Adrien Rabiot .

«Quelqu’un m’a dit : "Je t’aime plus que ma mère"»

Relancé sur l’interaction la plus folle qu’il a pu avoir avec un supporter de l’OM, l’international français a ajouté : « C’est difficile à résumer, mais il y a des moments marquants, comme la première fois où quelqu’un m’a dit : "Je t’aime plus que ma mère". Ce genre de phrase, ça revient plusieurs fois, et ça montre bien l’intensité de ce que représente l’OM ici. Pour beaucoup de gens à Marseille, l’Olympique de Marseille, c’est ce qui fait vibrer toute la ville. On se rend vite compte à quel point ce club compte pour eux. On n’est pas dans un club où, en cas de victoire ou de défaite, les gens passent à autre chose dès le lendemain. Ailleurs, certains ne savent même pas qu’un match a eu lieu la veille. Mais ici, à Marseille, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ne soit pas au courant quand l’OM joue. C’est ça qui rend cette aventure si belle : tout le monde est impliqué. Et c’est aussi ce qui nous pousse à nous dépasser, à donner un peu plus que dans d’autres clubs, parce qu’on sait qu’on a tout un peuple derrière nous. Et ça, c’est une vraie fierté. »