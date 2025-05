OM : De Zerbi envoyé à l’étranger cet été ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à l'OM jusqu'en 2027, Roberto de Zerbi va rencontrer ses dirigeants dans les prochains heures. L'occasion pour lui d'évoquer cette première saison à Marseille et la brûlante question de son avenir. En interne, les doutes sont de plus en plus nombreux, notamment dans le vestiaire. Un départ du technicien ne serait désormais plus impossible.

L’OM espérait s'éviter un feuilleton avec Roberto de Zerbi en lui proposant un contrat de trois ans. C’est raté. A Marseille plus qu’ailleurs, il est difficile de faire preuve de longévité. Entre pression populaire et rumeurs autour du club, le technicien italien a vécu une année mouvementée. Souvent heurté, notamment lorsque certains journalistes évoquent une possible mutinerie dans le vestiaire, De Zerbi se questionnerait sur son avenir. Même si sa propriété serait de rester, le coach de l’OM a besoin de discuter avec ses dirigeants, notamment avec Pablo Longoria, qui s’était montré clair sur ce dossier.

L'OM lui envoie un message « Ça fait partie des discussions de fin de saison. Faire un bilan avec le coach, c'est toujours un bon exercice pour se raconter toutes les choses positives, négatives, celles à améliorer, celles où il faut donner de la continuité. La relation club-coach est basée sur la confiance, les objectifs communs. Avec Roberto, on a commencé un cycle sur un contrat de trois ans. Quand on construit un projet, c’est toujours basé sur la confiance et sur le fait d’avoir des objectifs en commun. On est dans un bon endroit. La volonté du club est de continuer avec Roberto » a confié le président de l’OM ce lundi.