C’est bouclé, l’OM a trouvé son grand attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête de son fameux grand attaquant ces dernières années, l'OM semble avoir enfin trouvé son bonheur en la personne d'Amine Gouiri. L'international algérien restera d'ailleurs au club la saison prochaine, lui qui est considéré comme le 9 indiscutable du onze de Roberto De Zerbi depuis son arrivée l'hiver dernier.

Recruté l'hiver dernier en provenance du Stade Rennais pour 19M€, Amine Gouiri (25 ans) a été attiré pour remplacer numériquement Elye Wahi qui a flopé durant les six mois de son passage à l'OM. L'international algérien, auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 14 matchs sous le maillot du club phocéen, a été l'un des éléments déterminants dans la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des Champions. Et avec un contrat qui court jusqu'en 2029, l'avenir de Gouiri est déjà tout tracé.

Gouiri sera le 9 de l'OM l'an prochain RMC Sport fait une annonce très claire au sujet d'Amine Gouiri et assure qu'il restera bel et bien à l'OM la saison prochaine. Hors de question d'envisager une vente pour celui qui est désormais considéré comme le buteur de référence au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, et Gouiri disputera donc la Ligue des Champions sous le maillot marseillais dans un rôle de numéro 9.