«A la limite du handicap moteur», l’OM l’a détruit !

L’Olympique de Marseille est l’unique détenteur de la Ligue des champions à ce jour, en attendant le résultat final de PSG - Inter à Munich le 31 mai prochain. Néanmoins, avant le sacre de 1993, le club marseillais s’était incliné en finale deux ans plus tôt contre l’Etoile Rouge de Belgrade. Un match qui a coûté bien plus cher qu’une défaite amère à Eric Di Meco. Explications.

En 1991, l’OM disputait la première finale de Ligue des champions de son histoire à Bari. Sur les terres italiennes, le groupe emmené par Jean-Pierre Papin s’inclinait lors de la séance de tirs au but à laquelle Eric Di Meco n’avait pas pris part. En effet, ayant disputé cette finale avec les ligaments croisés du genou « pétés » comme affirmé par le principal intéressé en interview avec L’Equipe, l’ex-latéral gauche de l’Olympique de Marseille était remplacé pendant les prolongations (0-0 et 3-5 aux tirs au but).

«Quand j'ai vu ma jambe violette et ce genou qui devenait gros comme un ballon de hand» Pour le quotidien sportif, le bassiste d’Osiris raconte le calvaire qu’il subit pour ses déplacements au quotidien. Une situation due à sa carrière à l’OM et cette fameuse finale de Ligue des champions perdue face à l’Étoile Rouge de Belgrade. « Après le match, ça m'a fait peur. Quand j'ai vu ma jambe violette et ce genou qui devenait gros comme un ballon de hand, c'était quand même impressionnant. Ce que l'on n'arrive pas à appréhender quand on est dans le feu de l'action, ce sont les conséquences. Parce que du coup, jouer avec des croisés pétés, c'est le cartilage qui s'envole, c'est une opération qui est plus compliquée... ».