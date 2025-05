Transferts : L’OM prépare une folie cet été ?

A l'OM, il faut s'attendre à des mouvements dans tous les sens. Aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Comme indiqué par Medhi Benatia et Pablo Longoria, l'objectif sera de renforcer le groupe sans mettre les finances du club dans le rouge. En sachant ceci, peut-on s'imaginer à une surprise de taille ?

L’ OM a monopolisé l’actualité sportive ce lundi. En fin de matinée, Pablo Longoria organisait sa conférence de presse annuelle de fin de saison. Au menu, des annonces sur l’avenir du club, et notamment sur le prochain mercato. Le président de l’ OM souhaite évidemment renforcer sans groupe, mais sans dilapider son argent dans des dossiers d’envergure. « On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérente. Il ne faut pas créer ce type de différences. J’ai créé ce type d’erreur à Valence et on a cassé la dynamique du groupe et on a dû se séparer de joueurs au mercato d’hiver » a déclaré le responsable espagnol.

Une surprise est si vite arrivée...

« Ce n’est pas celui qui dépense le plus qui a le meilleur résultat. S’il y a de belles opportunités, on va les tenter. Le but c’est de ramener des joueurs compatibles avec notre philo de jeu, cette ville, ce club. On voit parfois que des joueurs ne sont pas faits pour Marseille. (…) On va bosser, on va renforcer cette équipe parce qu’on en a besoin » a lâché Medhi Benatia sur RMC. Leroy Sané (Bayern Munich) pourrait correspondre au profil recherché, tout comme Paul Pogba, à condition qu’il accepte de consentir un effort financier. Mais d’ici la fin du mercato, tout est possible. L’exemple d’Adrien Rabiot sert de jurisprudence.

Alors selon vous, l’OM misera-t-il sur un gros nom cet été ? A vos votes !