OM : Un transfert majeur prend forme !

Lié à l'OM jusqu'en 2026, Valentin Rongier a montré qu'il pouvait encore rendre de précieux services à ce club. Avec lui sur le terrain, la formation affiche une incroyable solidité. Pourtant, sa situation contractuelle rend son avenir incertain. Le danger se fait de plus en plus présent puisqu'une équipe de Ligue 1 aurait l'intention de passer à l'offensive.

On le sait, Pablo Longoria n’aime pas conserver des joueurs en fin de contrat. A partir de là, il est facile de déterminer les joueurs en danger. Malgré son incroyable travail au milieu de terrain, Valentin Rongier fait partie des plus menacés.

L'avenir de Rongier incertain

« Moi, comme président, je ne suis pas dans une situation confortable avec des joueurs dans leur dernière année de contrat, mais en même temps, chaque cas doit être étudié de façon responsable. On aura une discussion avec lui, et toujours dans le respect mutuel, et particulièrement face à son comportement dans différentes situations » a déclaré Pablo Longoria lors de sa conférence de presse de fin de saison.