«C’est une maladie...» : L’annonce choc à l’OM !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent face à la presse ce lundi matin après la fin de la saison et la qualification en Ligue des champions, Pablo Longoria, président de l'OM, a livré un constat préoccupant sur l'état de la Commanderie, le centre d'entraînement du club, décrivant un environnement désuet et inadapté, avec la volonté de moderniser les infrastructures.

« C'est une maladie et je veux éradiquer cette maladie »

« Il y a une façon de vouloir se mêler des affaires des autres que je n'ai vu nulle part au monde. C'est une maladie et je veux éradiquer cette maladie. Chacun des salariés pouvait voir les entraînements, qui allait jouer le week-end. Ce n'est pas normal. Il y a des tensions internes qui ne vont pas dans la bonne direction des intérêts sportifs », poursuit Pablo Longoria, qui souhaite rapidement améliorer les conditions de travail, malgré les obstacles qui se trouvent face à lui : « On est limités par les espaces à la Commanderie. On n'a que trois terrains dont un qui n'a pas les dimensions officielles. On veut faire un centre sportif de très haut niveau. On doit trouver un terrain plus grand avec plus de place, notamment pour le centre de formation et les féminines. »