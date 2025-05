OM - Rabiot : Le nouveau clash sorti de nulle part !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier d'Adrien Rabiot dont il a même été le capitaine durant plusieurs années au PSG, Thiago Silva avait été le premier témoin de son éclosion chez les pros. Le défenseur brésilien ne comprend absolument pas son choix de s'être engagé avec l'OM en début de saison, et s'en prend frontalement à Rabiot dans une sortie inattendue.

Même s'il n'évolue plus au PSG depuis 2020 et qu'il avait quitté le club de la capitale dans des circonstances très particulières, Thiago Silva reste très attaché à ses anciennes couleurs. Dans un large entretien accordé à Média Carré, le défenseur central brésilien de 40 ans s'en prend d'ailleurs à Adrien Rabiot, son ex-coéquipier du PSG, qui avait signé à l'OM en septembre dernier alors qu'il était libre de tout contrat. Et Thiago Silva n'hésite pas à clasher Rabiot.

« Ça me touche beaucoup »

« Ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu’il pouvait mieux avec nous et le PSG, il a pris la décision de partir. Il n’est pas très bien parti, c’était son club formateur et après, je ne sais pas exactement, mais 6 ans ou 7 ans plus tard, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival du PSG. C’est l’ambition personnelle de chacun, mais ça me touche beaucoup de voir Adrien rabiot, Titi du Paris Saint-Germain, avec le maillot de Marseille », estime l'ancien capitaine emblématique du PSG sur Rabiot à l'OM.

« C'est choquant »

« Je n’ai rien contre Marseille, mais je pense qu’un joueur de Marseille ne va pas signer au PSG. 80 % des joueurs ne vont pas accepter. C’est un très très bon joueur, pour nous, c’était magnifique parce qu’après Matuidi qui joue à la même place, un an ou deux après, il est parti. Il a pris la décision de partir et je sais qu’avec sa qualité, il pouvait faire beaucoup avec le maillot du PSG. Et c’est choquant de voir un petit du PSG avec le maillot de Marseille », poursuit Thiago Silva. Le message est passé pour Adrien Rabiot...