Départ de Marseille : L’OM incite De Zerbi à aller voir ailleurs

Pour renforcer la cohésion et maximiser ses chances dans le sprint final de la saison, l’Olympique de Marseille a choisi de quitter temporairement la cité phocéenne pour une mise au vert à Rome. Un séjour salué par les joueurs qui a été orchestrée par Pablo Longoria et Medhi Benatia selon les informations de RMC.

Dauphin du PSG, l’OM a connu des moments difficiles durant la saison, avec neuf défaites au total. Afin de maximiser ses chances dans le sprint final, le club phocéen a pris la décision de s’éloigner temporairement de la ville de Marseille en partant à Rome pour une mise au vert de quelques jours. Un départ dont seraient à l’origine les dirigeants de l’OM.

Longoria et Benatia à l’initiative du départ à Rome

Alors que Roberto De Zerbi avait été mis au crédit de ce "ritiro", RMC explique que ce sont en réalité Pablo Longoria et Medhi Benatia qui ont eu l’idée d’envoyer le groupe phocéen à Rome pour apporter de la sérénité. Un choix payant puisque les joueurs de l’OM ont unanimement reconnu les bienfaits de cette mise au vert.

« Ça nous a tous rapprochés »

« Je pense que ça nous a tous rapprochés, confiait notamment Mason Greenwood en zone mixte. Passer tous ces jours ensemble, être comme une famille, c’est la chose la plus importante. Et le montrer sur le terrain aussi. Et obtenir des résultats. Pour les gens de Marseille et pour l'équipe, c’est ce qui compte le plus. »