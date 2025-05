Officiel : L'annonce de l'OM qui va faire du bruit à Marseille !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille va, à moyen terme, tourner une page de son histoire en changeant de logo. Le président Pablo Longoria a confirmé ce lundi, au cours d’une conférence de presse organisée pour dresser le bilan de la saison, qu’un travail était réalisé pour « s'adapter à une ère moderne de communication ».

Longoria confirme pour le changement de logo

Annonçant dès le début qu’il n’y aurait pas de limite de temps à sa conférence de presse, Pablo Longoria a pu évoquer d'autres sujets sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude de l'entendre, et notamment le possible changement de logo du club phocéen que le président a confirmé. « Ça fait partie d'une transformation du club vers l'avenir. On doit s'adapter à une ère moderne de communication. Tu dois respecter l'histoire mais aussi avoir une identité propre. C'est un des projets sur lequel on travaille, mais tu dois respecter ton histoire et être identifiable » a confié Longoria.