C’est terminé, l’OM a éjecté un «très bon joueur»

Après avoir été recruté l'été dernier en provenance de Brest, Lilian Brassier a enchaîné les performances décevantes avec l'OM avant d'être cédé dès le mercato d'hiver du côté du Stade Rennais. Medhi Benatia regrette la tournure des évènements pour le défenseur central et s'en est expliqué au micro de RMC Sport.

L'OM avait tenté un coup audacieux sur le marché des transferts l'été dernier avec la signature de Lilian Brassier (25 ans), qui sortait d'une grosse saison avec le Stade Brestois. Le défenseur central était censé s'imposer comme un élément majeur du onze de Roberto De Zerbi, mais il n'a jamais retrouvé son meilleur niveau avec l'OM. Et six mois plus tard, durant le mercato de janvier, Brassier a finalement été poussé vers la sorti et s'est relancé au Stade Rennais.