OM - De Zerbi : Réunion au sommet à l’étranger !

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027, l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM n’est pas assuré à 100%. Le technicien italien a assuré qu’il voulait rester, mais qu’il devait d’abord faire un bilan avec sa direction, une volonté partagée par Pablo Longoria et Medhi Benatia. En ce sens, ils se sont tous les trois envolés pour les États-Unis afin de rencontrer Frank McCourt.

Après le dernier match de la saison samedi face à Rennes (4-2), Roberto De Zerbi a assuré à propos de son avenir qu’il y a « une volonté à 100% de rester. » Toutefois, après une saison « lourde pour tout le monde », le technicien italien veut d’abord faire un bilan avec sa direction avant d'annoncer qu’il sera bel et bien l'entraîneur de l’OM la saison prochaine. « Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on parle pour voir où on veut aller, mais il faut voir aussi d'où est-ce qu'on part. Il faut parler de la saison de manière objective, voir ce que j'ai fait qui n'a pas plu au club et vice versa. »

« Toutes les volontés vont dans la même direction » Lundi, Medhi Benatia sur les ondes de RMC, et Pablo Longoria en conférence de presse, sont tous les deux allés dans le sens de Roberto De Zerbi : « Faire le bilan avec le coach, c'est toujours utile pour discuter de ce qui a été bien fait ou pas, ce à quoi il faut donner de la continuité. Avec Roberto, on a fixé un cycle de trois ans, ce qui n'est pas habituel à l'OM sur les dernières saisons. C'est basé sur la confiance et un objectif commun, a expliqué le président phocéen. La volonté du club est de continuer avec lui absolument, il s'est aussi exprimé là-dessus. On va bien analyser toutes les situations et se fixer sur l'avenir ensemble mais en ce moment, je crois que toutes les volontés vont dans la même direction », a déclaré le président de l’OM.