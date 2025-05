Avenir de De Zerbi : L’OM annonce son choix !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé sur son avenir à l’issue de la dernière journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a fait savoir qu’il souhaitait rester à la tête de l’OM, tout en liant son avenir aux futurs échanges avec sa direction. De leur côté, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont fait leur choix, le président phocéen affirmant ce lundi vouloir « absolument » poursuivre la collaboration avec l’Italien.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est déjà au travail pour améliorer son effectif mais doit d’abord régler un point important avant de penser à la suite : clarifier la situation de Roberto De Zerbi. L’Italien, sous contrat jusqu’en juin 2027, a fait savoir samedi soir qu’il souhaitait faire le point avec l’état-major de l’OM avant d’acter sa présence sur le banc à la rentrée.

De Zerbi veut rester, mais…

« Il y a cette volonté à 100 % de rester. Mais comme je l'ai dit, ça a été une saison lourde pour tout le monde. (…) C'est vrai que j'ai un contrat, même si, personnellement, les contrats, pour moi, ça ne veut rien dire, honnêtement. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on parle pour voir où on veut aller, mais il faut voir aussi d'où est-ce qu'on part, a lancé Roberto De Zerbi face à la presse samedi soir. Il faut parler de la saison de manière objective, voir ce que j'ai fait qui n'a pas plu au club et vice versa ».

« La volonté du club est de continuer avec lui absolument »

Si Roberto De Zerbi lie donc son avenir aux futurs échanges avec la direction phocéenne, l’Olympique de Marseille compte de son côté sur son entraîneur. Alors que Medhi Benatia a annoncé samedi soir qu’il souhaitait voir l’Italien rester, Pablo Longoria s’est lui aussi montré serein sur le sujet à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce lundi matin. « Faire le bilan avec le coach, c'est toujours utile pour discuter de ce qui a été bien fait ou pas, ce à quoi il faut donner de la continuité. Avec Roberto, on a fixé un cycle de trois ans, ce qui n'est pas habituel à l'OM sur les dernières saisons. C'est basé sur la confiance et un objectif commun, a expliqué le président phocéen. La volonté du club est de continuer avec lui absolument, il s'est aussi exprimé la-dessus. On va bien analyser toutes les situations et se fixer sur l'avenir ensemble mais en ce moment, je crois que toutes les volontés vont dans la même direction. »