Rabiot – OM : Le problème d’argent dévoilé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une très bonne saison dans les rangs de l'OM, Adrien Rabiot va désormais discuter avec sa direction afin de prendre une décision importante pour son avenir. En direct sur RMC Sport mardi soir, Daniel Riolo a confirmé qu'une prolongation de contrat était indispensable pour que l'ancien joueur du PSG continue à l'OM, mais les finances du club phocéen posent problème...

Recruté libre par l'OM en septembre dernier, Adrien Rabiot (30 ans) a été l'un des meilleurs joueurs de la saison dans les rangs phocéens. Le milieu de terrain de l'équipe de France, malgré son statut de pur produit issu du centre de formation du PSG, a rapidement conquis le coeur des supporters de l'OM et a été l'un des grands artisans de la qualification en Ligue des Champions. Mais son contrat court jusqu'en 2026 avec l'OM, et Rabiot va donc devoir avoir une discussion avec ses dirigeants.

Benatia très clair sur Rabiot Interrogé dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport lundi, Medhi Benatia affichait sa position pour l'avenir d'Adrien Rabiot à l'OM : « Un joueur comme Rabiot est fondamental mais je n’ai pas besoin que ça vienne de l’entraîneur pour savoir que c’est peut-être le joueur et l’homme le plus important du projet. On n’a besoin de personne pour savoir qu’on doit tout faire pour le garder. Mais le coach n’est pas le genre de mec à dire "Je vais rester si j’ai ça". On doit tout faire pour essayer de les garder. Rabiot, on le fait début septembre et le coach était déjà content du mercato fin août. Il va vouloir renforcer l’équipe, ça tombe bien, je vois la même chose que lui », a lâché le directeur sportif de l'OM. Mais pour cela, il faudra vraisemblablement offrir une belle prolongation de contrat à Adrien Rabiot...