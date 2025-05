OM : Coup de pression avec De Zerbi ? Rabiot balance

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis ses débuts contre Strasbourg fin septembre, Adrien Rabiot a toujours été titulaire et a joué pratiquement l’intégralité de tous les matchs de l’OM cette saison. Ce qui n’est pas dû à un traitement de faveur ou à une pression mise sur Roberto De Zerbi, mais à beaucoup de travail et une hygiène de vie irréprochable.

Le 29 septembre dernier sur la pelouse de Strasbourg (0-1), Adrien Rabiot disputait ses toutes premières minutes sous le maillot de l’OM. Après cela, le milieu de terrain âgé de 30 ans n’est plus jamais sorti du onze de départ et a joué presque tous les matchs de son équipe en intégralité.

« Le coach a toute légitimité pour me sortir si je ne suis pas bon » Adrien Rabiot a-t-il mis un peu de pression sur Roberto De Zerbi pour jouer autant ? « Non, pas du tout. Le coach a toute légitimité pour me sortir si je ne suis pas bon. Il me fait jouer parce qu’il sait que je peux lui apporter quelque chose, et ça pousse aussi les autres à se dépasser », a répondu le joueur de l’OM auprès du Phocéen.