OM : Le gros départ validé par le boss !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent lundi en conférence de presse, Pablo Longoria a exprimé son souhait d’opérer des changements à la Commanderie et notamment de séparer le sportif et l’administratif. Une initiative validée par le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, et le siège du club sera déménagé proche du Stade Vélodrome dès la saison prochaine.

« C’est une maladie et je vais éradiquer la maladie. » Afin de « protéger l’effectif professionnel », Pablo Longoria veut totalement réorganiser la Commanderie. Comme il l’a déclaré lundi en conférence de presse, le président de l’OM estime qu’il y a « des tensions internes qui ne vont pas dans la bonne direction des intérêts sportifs ».

Longoria veut séparer le sportif et l’administratif Pour éradiquer ce qu’il décrit comme une « maladie », Pablo Longoria souhaite séparer le sportif du reste des organes du club. La Commanderie sera donc désormais réservée au groupe professionnel, alors que l’administratif sera installé dans des nouveaux locaux.