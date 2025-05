Transfert à 20M€ : Le PSG a tranché !

Recruté par le PSG pour 20M€ lors de l’hiver 2024, Gabriel Moscardo n’a pas vécu une belle saison au Stade de Reims, où il était prêté. Le milieu défensif brésilien n’a pas eu droit à un temps de jeu conséquent. De ce fait, le club de la capitale devrait une nouvelle fois envoyer le joueur de 19 ans ailleurs la saison prochaine.

Depuis l’arrivée de Luis Campos , le PSG mise sur la jeunesse. Mais certains n’ont pas eu autant de chance que d’autres. Lors de l’hiver 2024, le club de la capitale a lâché 20M€ pour s’attacher les services de Gabriel Moscardo , et l’a ensuite envoyé en prêt au Stade de Reims l’été dernier. Son aventure n’a cependant pas été vraiment concluante.

Gabriel Moscardo a vécu une saison délicate

Pas épargné par les blessures, le joueur de 19 ans n’a jamais vraiment eu sa chance. Pas dans les petits papiers de Luka Elsner, Gabriel Moscardo n’a pas non plus convaincu son successeur Samba Diawara. Résultat, le milieu défensif brésilien n’a disputé que 211 minutes cette saison. Et cela ne devrait pas jouer en sa faveur concernant un éventuel avenir au PSG.