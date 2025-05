De Bruyne - OM : La révélation improbable à l'étranger !

Après avoir acquis sa qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va désormais devoir se concentrer sur le mercato afin de renforcer son collectif. Et les options ne manquent pas, même les plus improbables avec notamment Kevin De Bruyne, qui sera libre dans seulement quelques semaines.

C’est un mercato estival très agité qui se profile du côté de Marseille. Pour pouvoir faire bonne figure en Ligue des Champions la saison prochaine et surtout confirmer avec une nouvelle qualification, l’ OM va devoir recruter. Ça tombe bien, puisque quelques occasions en or pourraient se présenter...

C’est le cas avec Kevin De Bruyne , qui sera libre de tout contrat cet été. L’international belge a annoncé son départ de Manchester City et après Adrien Rabiot l’été dernier, sa signature serait un coup encore plus grand. Il Corriere dello Sport confirme ce jeudi que l’ OM ferait bien partie des clubs intéressés par le vétéran de 33 ans, mais ce dossier s’annonce extrêmement compliqué. Plusieurs autres prétendants seraient dans le coup, avec notamment un intérêt prononcé de Liverpool , de Chelsea , du Napoli , de la Juventus ainsi que plusieurs clubs de MLS , sans parler de l’ Arabie Saoudite .

« On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérente »

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, Pablo Longoria avait mis un gros coup de frein concernant Kevin De Bruyne ! « Il ne faut pas détruire les équilibres et les bonnes dynamiques que les joueurs ont construits cette saison » a déclaré le président de l’OM, en conférence de presse. « On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérente. Il ne faut pas créer ce type de différences. J’ai créé ce type d’erreur à Valence et on a cassé la dynamique du groupe et on a dû se séparer de joueurs au mercato d’hiver ».