Mercato - PSG : Un champion d'Europe va signer !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Fabian Ruiz (29 ans) devrait bientôt rempiler. Selon la presse italienne, les deux parties voudraient prolonger leur aventure ensemble. D'ailleurs, la direction du PSG et le clan Fabian Ruiz pourraient démarrer les négociations au mois de juin.

Fabian Ruiz va négocier avec le PSG en juin

Selon les informations de TMW, Fabian Ruiz et le PSG ne voudraient pas se quitter de si tôt. Engagées jusqu'en 2027, les deux parties aimeraient parapher un nouveau bail. Comme l'a indiqué le média transalpin, la direction du PSG et le clan Fabian Ruiz pourraient donc lancer les pourparlers au mois de juin, et ce, pour prolonger leur contrat et permettre au joueur de percevoir un meilleur salaire.