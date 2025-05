Séparation avec Mbappé : Le coup de fil fuite dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kylian Mbappé et Rodrygo Goes, la séparation se profile. L’attaquant du Real Madrid serait insatisfait de son traitement depuis l’inclusion du champion du monde en attaque et aurait des envies d’ailleurs. Et il semblerait que ses représentants aient déjà démarché un potentiel courtisan en Premier League.

Au bout d’une saison seulement passée dans le club qui le faisait rêver depuis sa plus tendre enfance, la manière dont il a qualifié le Real Madrid, Kylian Mbappé voit déjà une grande page se tourner. Pour la deuxième fois de sa carrière de coach, Carlo Ancelotti quittera le banc de touche merengue la saison suivant un sacre en Ligue des champions et malgré le fait qu’il disposait toujours d’un contrat à Madrid.

Rodrygo prêt à quitter Mbappé Direction le Brésil pour Carlo Ancelotti qui prend les rênes de la Seleçao dès la trêve internationale du mois de juin. Quid de Rodrygo Goes ? Joueur du Real Madrid depuis l’été 2019, l’international brésilien voudrait plier bagage, mécontent de sa situation sportive. La fin de son association avec Kylian Mbappé au Real Madrid ? Ça en prendrait le chemin.