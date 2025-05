Kylian Mbappé : «Je me suis trompé», l’aveu surprise du PSG !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

256 réalisations dont 44 uniquement sur la saison passée. Le départ de Kylian Mbappé, meilleur buteur du PSG, allait forcément laisser une trace sur le bilan comptable du club. Néanmoins, Luis Enrique avait prédit un partage des buts entre quatre joueurs à 12 chacun. Le coach du Paris Saint-Germain a vu trop petit.

Dès lors où l'information de l'annonce du départ de Kylian Mbappé au président Nasser Al - Khelaïfi et aux salariés du PSG a fuité dans la presse à l'hiver 2024, il a régulièrement été question en conférence de presse de la vie sans le meilleur buteur de l'histoire du club pour Luis Enrique . L'entraîneur du Paris Saint - Germain avait alors fait le pari que son équipe allait être encore meilleure que sa première saison à Paris, et donc sans Mbappé .

«On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer et ce que l'équipe peut réaliser, mais...»

Les résultats sont probants puisque les buts se multiplient cette saison et que le PSG a la possibilité de signer un triplé historique avec le championnat, la Coupe de France et la Ligue des champions. Invité par Sky Sport à s'exprimer sur ce sujet pendant le Media Day de l'UEFA au Campus PSG ce mercredi, Luis Enrique a tenu le discours suivant. « Quand vous travaillez en tant qu'entraîneur, il est important d'anticiper l'évolution possible de la saison. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer et ce que l'équipe peut réaliser, mais nous avons certainement beaucoup progressé par rapport à l'année dernière ».