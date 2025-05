PSG : Donnarumma, Kvaratskhelia... le rendez-vous secret !

Dans une dizaine de jours, le Paris Saint-Germain va affronter l’Inter dans une finale de Ligue des Champions très attendue. Mais ce grand rendez-vous ne semble pas obnubiler les joueurs parisiens, avec Khvicha Kvaratskhelia et Gianluigi Donnarumma qui semblent penser à une autre équipe.

C’est une saison assez incroyable que pourrait vivre Khvicha Kvaratskhelia . Avec le PSG il a déjà remporté la Ligue 1 et a rendez-vous avec l’histoire le 31 mais, pour peut-être décrocher une Ligue des Champions . Mais son ancien club du Napoli , qu’il a quitté à l’intersaison, pourrait également décrocher le Scudetto !

Kvaratskhelia, Donnarumma et Ruiz fans du Napoli

La course pour le titre va se jour à la dernière journée entre le Napoli et l’Inter, avec l’international géorgien du PSG qui a évidemment choisi son camp. « Si j’ai regardé les matchs du Napoli ? Oui, je les ai regardés avec Gigio (Donnarumma, ndlr) et Fabian (Ruiz, ndlr) » a confié Kvaratskhelia, au micro de Sky Sport Italia.