Un international de retour, l’annonce officielle qui ravit le PSG !

Profitant des absences en défense centrale, Lucas Hernandez a été rappelé par Didier Deschamps pour le final four de la Ligue des Nations, plus d’un an après sa dernière apparition sous le maillot bleu. Un retour salué par Luis Enrique, se félicitant de pouvoir compter sur un « joueur d’expérience » au PSG.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que Dayot Upamecano et William Saliba sont forfaits pour le final four de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a décidé de rappeler Lucas Hernandez, qui n’était plus apparu en équipe de France depuis mars 2024, quelques semaines avant sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Un retour salué par Luis Enrique.

« Je me réjouis qu'il revienne en sélection » « Je me réjouis qu'il revienne en sélection, s’est félicité l’entraîneur du PSG, lui aussi présent face à la presse ce jeudi à l’occasion d’un Media Day organisé à dix jours de la finale de la Ligue des champions. Il a toujours été un joueur de haut niveau, il aide toujours l'équipe. C'est un joueur d'expérience de l'équipe et l'un de ceux qui se comportent le mieux à l'entraînement. »