Deschamps : Le clash inattendu !

Le 5 juin prochain, l’équipe de France disputera sa demi-finale de Ligue des nations face à l’Espagne. Cependant, avec le lancement du mondial des clubs 10 jours plus tard, le calendrier de la FIFA a été modifié avec le début de la trêve internationale le 2 juin. De quoi agacer Didier Deschamps qui aimerait récupérer ses internationaux le 30 mai. Ce que refuseraient les clubs...

Le Mondial des clubs chamboule les dates FIFA, la trêve internationale décalée

Une nouvelle compétition qui rajoute une échéance phare supplémentaire dans des calendriers déjà surchargés. En effet, en ce début de mois de juin, l’équipe de France dispute le Final Four de la Ligue des nations avec une demi-finale contre l’Espagne le jeudi 5, moins d’une semaine après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter et seulement 3 jours après le début officiel de la trêve internationale dans le calendrier de la FIFA. Date derrière laquelle se cacheraient certains clubs pour ne pas libérer leurs internationaux plus tôt d’après L’Équipe.