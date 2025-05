PSG - Real Madrid : Le clash pour un joueur de Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le Real Madrid venait à mettre des bâtons dans les roues au PSG dans la course à la signature d’Ibrahima Konaté ? Plus ou moins en quête de renforts en défense centrale, les deux clubs sont annoncés comme potentiels points de chute de l’international français dans la presse. Toutefois, Liverpool aurait encore la main selon L’Équipe…

Ibrahima Konaté… au PSG ? Enfant issu de la capitale et formé au Paris FC, l’international français a grandi en étant un fan inconditionnel du Paris Saint-Germain avec ses frères comme révélé cet hiver en interview avec Téléfoot. Néanmoins, c’est à Liverpool qu’il évolue depuis 2021 et où il est lié d’un contrat n’expirant qu’en juin 2026. La chance du PSG de s’attacher ses services ?

«La balle est dans le camp de Liverpool» pour Konaté ? Liverpool serait au courant des convoitises que son défenseur suscite sur le marché des transferts et serait tout de même « confiant » au sujet de sa signature d’une prolongation de contrat d’après L’Équipe. Qu’en est-il du joueur et de ses proches ? Ils se diraient « sereins » assurant que « la balle est dans le camp » du comité directeur des Reds à ce sujet. Pas habitués à déséquilibrer l’homogénéité salariale de l’équipe première, les dirigeants seraient contraints de faire un effort pour conserver Konaté.