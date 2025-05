Équipe de France : Zidane va chiper un phénomène à l’Algérie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une question brûle les lèvres des supporters algériens : Rayan Cherki défendra-t-il les couleurs des Fennecs au cours de sa carrière ? Interrogé sur cette possibilité, le journaliste Nabil Djellit n'a pas d'information. Mais selon lui, le milieu offensif, qui a annoncé son départ de l'OL ce samedi, aurait une préférence.

L’été de tous les changements pour Rayan Cherki ? Après plusieurs années dans sa ville de cœur, le milieu offensif s’apprête à quitter l’OL. La rencontre face à Angers (2-0) marque la fin de son histoire lyonnaise. Mais ce changement de club qui se profil pourrait ne pas être le seul.

L'Algérie s'impatiente

En raison de ses performances, Cherki pourrait bientôt intégrer une sélection nationale. En Algérie, ils sont beaucoup à croire à une bonne nouvelle dans les prochaines semaines. « Cherki est le plus demandé. Moi quand je vais en Algérie, à l'aéroport, le premier dont on me parle c'est lui. Ils me disent : "Cherki, il vient ou pas ?". Je ne pense pas qu'il puisse attendre ses 27 ans pour arriver en Algérie » a déclaré Nabil Djellit.

Zidane va récupérer un gros talent ?

Mais selon lui, la tendance n’est pas favorable aux Fennecs. Membre de l’équipe de France espoirs, Cherki espérerait jouer un grand rôle avec les Bleus, si possible avec un certain Zinédine Zidane. « Ce ne sont pas des infos mais je pense que Cherki, même si Deschamps ne le prend pas, il va attendre Zidane » a confié le journaliste sur le plateau de Canal + Afrique.