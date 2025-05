Équipe de France : La prochaine star de Zidane est connue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de meilleure saison sous le maillot de l'OL, Rayan Cherki ferait l'objet d'une intense bataille entre la France et l'Algérie, qui a entamé des discussions avec lui pour le convaincre de changer de nationalité sportive. Journaliste proche des Fennecs, Nabil Djellit a donné son ressenti sur ce dossier qui enflamme le pays du Maghreb.

Rayan Cherki est à un tournant de sa carrière. Après avoir fait ses débuts à Lyon, le joueur va quitter l’OL dans les prochaines semaines. Comme annoncé par le 10Sport.com, son avenir pourrait bien s’écrire à l’étranger. Son avenir en sélection devrait aussi être abordé. International espoirs français, le milieu offensif est également éligible pour l’Algérie. Des discussions auraient eu lieu avec les Fennecs, mais aucun accord n’aurait encore été trouvé.

Cherki vers l'Algérie ?

Questionné sur le plateau de Canal + Afrique, Nabil Djellit a été interrogé sur la possibilité de voir Cherki en Algérie. Et comme beaucoup, il est dans l’expectative. « Cherki est le plus demandé. Moi quand je vais en Algérie, à l'aéroport, le premier dont on me parle c'est lui. Ils me disent : "Cherki, il vient ou pas ?". Je ne pense pas qu'il puisse attendre ses 27 ans pour arriver en Algérie. Mais un joueur comme ça, si à deux mois de la Coupe du Monde il dit OK à l'Algérie, et que le sélectionneur dit "non, moi ça ne m'arrange pas", la Fédération peut très bien dire au sélectionneur, dans n'importe quelle sélection au monde : "tu vois ce joueur ? Nous, si on le prend, ce n'est pas pour une compétition, c'est pour 10 ans parce qu'on estime que c'est un top joueur". C'est toujours des questions un peu compliquées » a confié le journaliste de L’Equipe.

Zidane tient son premier coup ?

Dans un second temps, il n’a pas hésité à se mouiller en indiquant que Cherki pourrait attendre la prise de fonction de Zinédine Zidane, après le Mondial 2026, pour faire ses débuts avec l’équipe de France. « Ce ne sont pas des infos mais je pense que Cherki, même si Deschamps ne le prend pas, il va attendre Zidane » a déclaré Djellit. Entre l’Algérie et les Bleus, le joueur aurait tranché ?