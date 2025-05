PSG : C’est terminé, un grand départ confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, le PSG cherche une solution afin de devenir propriétaire de son stade, et plus le temps passe, plus il semble évident que le club de la capitale va quitter le Parc des Princes. Présidente de la région Île de France, Valérie Pécresse confirme que les discussions entre le PSG et la Mairie de Paris sont au point mort.

Plus le temps passe, plus le départ du PSG du Parc des Princes semble se confirmer. Et pour cause, la direction du club de la capitale souhaite absolument devenir propriétaire de son propre stade, et cela ne devrait pas être son enceinte mythique de la Porte d'Auteuil.

Discussions au point mort avec la Mairie de Paris Et pour cause, plusieurs dossiers sont avancés pour la création d'un nouveau stade. Deux sites sont encore en course à commencer par Poissy ce qui tend à confirmer un départ du Parc des Princes. Invitée de France Info, Valérie Pécresse, présidente de la région Île de France, a d'ailleurs affirmé que le PSG a « atteint un point de non-retour » avec la Mairie de Paris.