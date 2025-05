PSG - Qatar : Une star choquée après son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à l'été 2012, soit un an seulement après le début du grand projet instauré par le Qatar au sein du club de la capitale, Thiago Silva se remémore son arrivée à Paris. Et le défenseur brésilien ne cache pas son immense surprise au moment de débarquer au Camp des Loges à l'époque...

Le PSG a complètement changé de dimension sur le plan sportif et financier à l'été 2011, lorsque le Qatar rachetait le club francilien. Un an plus tard, les premières grandes stars confirmées débarquaient dans ce fameux projet QSI, à commencer par Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva qui seront les deux grands leaders du PSG durant les premières années de l'ère Qataris. Et le défenseur brésilien, dans un entretien accordé à Free Foot, se remémore son arrivée au club cet été-là.

« J’arrive au Camp des Loges, c’était difficile... » « Arriver la première saison avec les supporters, le club qui vient de changer de propriétaire, ce n’était pas un changement facile. J’arrive au Camp des Loges, c’était difficile de voir le potentiel du club. Et là tu arrives avec Zlatan et les autres, Lavezzi, Pastore qui sont arrivés avant moi, Thiago Motta et Maxwell… On a essayé d’aider le club à changer de mentalité, le niveau. Et aujourd’hui je pense que le PSG est sur un très bon chemin », raconte Thiago Silva, qui a donc été très surpris au moment de son arrivée au Camp des Loges, l'ancien centre d'entraînement du PSG.