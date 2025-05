Officiel : Départ annoncé, l’heure du changement pour Kylian Mbappé ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après douze années et bons et loyaux services au Real Madrid, Luka Modric a officialisé son départ au terme de la saison. Une page qui se tourne pour le club espagnol, qui pourrait déjà compter dans ses rangs son prochain numéro 10 en la personne de Kylian Mbappé, ayant dû se contenter du 9 à son arrivée.

Modric annonce son départ

« Le temps est venu. Le moment que je n’aurais jamais voulu voir arriver, mais c’est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin… Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu, a annoncé Luka Modric. Je suis arrivé en 2012 avec l’espoir de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l’ambition de faire de grandes choses, mais je n’aurais pas pu imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et de personne. Je suis fier d’avoir fait partie de l’une des époques les plus réussies du meilleur club de l’histoire », a notamment confié celui qui arbore depuis 2017, et le départ de James Rodriguez, le 10 dans le dos. Un numéro que Kylian Mbappé pourrait maintenant récupérer.