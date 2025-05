Kylian Mbappé : Une star le quitte, l’annonce officielle !

Alors qu’il se dirige vers ses 40 ans, Luka Modric ne sera plus un joueur du Real Madrid à la rentrée. Le Ballon d’Or 2018 a annoncé ce jeudi qu’il disputerait son dernier match au Santiago Bernabéu ce samedi (16h15) contre la Real Sociedad. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Modric quittera le club après la Coupe du monde des clubs.

« Le temps est venu. Le moment que je n’aurais jamais voulu voir arriver, mais c’est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin… Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu, a annoncé Luka Modric . Je suis arrivé en 2012 avec l’espoir de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l’ambition de faire de grandes choses, mais je n’aurais pas pu imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et de personne. Je suis fier d’avoir fait partie de l’une des époques les plus réussies du meilleur club de l’histoire. »

« Au fil des années, j’ai vécu des moments incroyables »

« Je tiens à remercier sincèrement le club, en particulier le président Florentino Pérez, mes coéquipiers, les entraîneurs et tous ceux qui m’ont aidé tout au long de cette période. Au fil des années, j’ai vécu des moments incroyables, des retours apparemment impossibles, des finales, des célébrations et des nuits magiques au Bernabéu… Nous avons tout gagné et j’ai été très heureux. Très, très heureux. Mais au-delà des titres et des victoires, je porte dans mon cœur l’affection de tous les supporters du Real Madrid. Je ne sais vraiment pas comment expliquer le lien spécial que j’ai avec vous tous et à quel point je me suis senti soutenu, respecté et aimé et continue de me sentir. Je n’oublierai jamais tous les encouragements et tous les gestes gentils que vous m’avez témoignés. Je pars le cœur rempli. Plein de fierté, de gratitude et de souvenirs inoubliables. Et même si, après la Coupe du Monde des Clubs, je ne porterai plus ce maillot sur le terrain, je serai toujours un supporter du Real Madrid. On se reverra. Le Real Madrid sera toujours ma maison. À vie. Hala Madrid et rien d’autre », conclut le coéquipier de Kylian Mbappé.