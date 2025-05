PSG - Officiel : Le Qatar annonce Luis Campos dans un autre club ​!

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Campos vient tout juste de prolonger, et ce, pour une durée de cinq saisons. En effet, QSI a annoncé le renouvellement de contrat du Portugais, qui va désormais endosser plusieurs casquettes. En plus de son rôle de conseiller football du PSG, Luis Campos va également travailler pour le SC Braga.

PSG : Luis Campos devient conseiller à Braga

« Dans ses fonctions, Luis Campos continuera à superviser la stratégie sportive du Groupe QSI dans son ensemble – y compris le football masculin du Paris Saint-Germain et le conseil auprès du SC Braga. Il jouera également un rôle clé dans l’identification de nouvelles opportunités d’investissement dans le football multi-clubs, les actifs sportifs internationaux et les talents de haut niveau. À ce titre, il poursuivra sa mission en matière de détection de talents, de recrutement et, de tout sujet lié aux talents sportifs au sein du groupe », peut-on lire. Reste à savoir quand le PSG et Braga vont officialiser la nouvelle.