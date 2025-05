Le PSG offre une signature de rêve à Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, Luis Enrique prolongeait son contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Et l'entraîneur espagnol a également milité durant toute la saison pour que Luis Campos signe également un nouveau bail. Et visiblement, Luis Enrique aurait été écouté puisque tout serait bouclé et un accord aurait été trouvé.

Depuis de longues semaines, l'avenir de Luis Campos est l'un des sujets les plus chauds du PSG. Et pour cause, alors que Luis Enrique a prolongé son contrat, le conseiller sportif parisien n'a toujours rien signé alors que son bail s'achève en juin.

Campos va prolonger au PSG ! Cependant, les derniers jours auraient été décisifs dans ce feuilleton. Selon les informations de RMC Sport, les discussions ont largement avancé et les positions se sont rapprochées entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi qui milite pour une prolongation du Portugais depuis plusieurs mois. L'EQUIPE se montre encore plus affirmatif en assurant que tout est bouclé et que Luis Campos a signé son nouveau contrat. Le conseiller sportif est ainsi récompensé de son travail lors des précédents mercatos.