Une star quitte Mbappé, l’annonce mystérieuse…

Un an seulement après l’inclusion de Kylian Mbappé à la ligne d’attaque du Real Madrid, Rodrygo Goes devrait plier bagage si l’on se fie à la tendance actuelle circulant dans la presse. Le Brésilien ne serait plus satisfait de son traitement à la Casa Blanca et pourrait bien rebondir à Arsenal où Mikel Arteta a laissé planer le suspense.

Avec Vinicius Jr, Rodrygo Goes a tout gagné dont deux Ligues des champions en 2022 et l’année dernière. Cependant, l’union entre les deux internationaux brésiliens semble être sur le point de se briser par un transfert de Rodrygo. Mécontent de sa situation sportive au Real Madrid se sentant moins important que Kylian Mbappé et les autres stars, il aurait à cœur de rebondir ailleurs et la Cadena SER a assuré ces dernières heures que les représentants de Rodrygo l’auraient proposé à Arsenal.

Rodrygo proposé à Arsenal, la presse anglaise se déchaîne En conférence de presse ce jeudi, Mikel Arteta n’a pas évité la question d’un journaliste sur le feuilleton du moment. « Au cours des dernières 24 ou 48 heures, vous avez été associé à Rodrygo, l'ailier du Real Madrid. Je ne vous demande pas de parler d'un nom en particulier, mais qu'est-ce que cela dit de l'état d'avancement de l'équipe et du projet que vous soyez lié à un joueur de ce calibre ? ». Coach des Gunners, tombeur de l’équipe de Carlo Ancelotti en quarts de finale de Ligue des champions, Arteta n’a pas botté en touche. « Je ne voudrais pas citer de joueur, mais il est évident que nous sommes arrivés... Je pense que la chose la plus importante, et j'utilise le mot fierté, c'est que nous avons amené le club dans une position telle que la saison prochaine : « Vous devez gagner un trophée majeur ». Cela signifie que tout le monde croit que nous avons le niveau, que nous avons fait preuve de constance et que nous sommes une équipe d'élite dans ce pays et en Europe. Et si vous ne faites pas cela, que se passera-t-il ? Pour moi, c'est la plus grande déclaration : Arsenal est là ».