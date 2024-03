EXCLU : QSI a bien pris les commandes sportives d’un club européen...

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis décembre 2022, QSI est entré au capital du Sporting Club de Braga, pensionnaire du championnat portugais. Officiellement, les dirigeants qataris sont venus pour apporter leur savoir-faire en matière de développement économique et marketing. Mais selon nos sources, le sportif est également entre leurs mains...

La tension commence à monter du côté de Braga. En plus des résultats sportifs décevants (parcours européen et Coupe du Portugal manqués), les supporters commencent à faire entendre leur inquiétude grandissante quant à la gestion sportive du club. En effet, depuis la fin 2022, un nouvel investisseur a fait son entrée dans le capital du SC Braga. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Qatar Sport Investments. Un actionnaire qui n’a de minoritaire que le nom...

Le président tente d’éteindre le début d’incendie

Dans une interview accordée à O Jogo, le président Antonio Salvador vient de tenter de calmer les tensions grandissantes qui viennent à la fois des supporters mais aussi des dirigeants en interne. Tous s’interrogent de plus en plus sur la gestion sportive et les différentes opérations des derniers mois. Officiellement, QSI n’intervient pas du tout dans les choix sportifs et la stratégie « terrain » du club. Antonio Salvador a souhaité le rappeler publiquement pour tenter de contrer la polémique naissante : « C'est une bonne chose que ce soit à QSI qu'Olivedesportos ait vendu ses actions. Comme l'a déjà dit le PDG, Nasser Al-Khelaïfi, il n'interviendra jamais dans la gestion du football. Le ‘savoir-faire’ de QSI dans les domaines commercial, marketing et communication certains domaines peuvent être importants pour le Sporting de Braga ». D’après nos sources, la réalité est bien différente du discours de façade du dirigeant de Braga...

Antero Henrique dans le collimateur

Si QSI a investi de l’argent dans Braga (30 millions d’euros pour 28% des parts), c’est sous le conseil et l’impulsion d’un homme : Antero Henrique. L’ancien directeur sportif du PSG, devenu homme de confiance de Doha, est devenu un acteur de l’ombre qui tire maintes et maintes ficelles. Selon nos sources, c’est lui qui piloterait le moindre des agissements à Braga. En témoigne, la polémique qui agite le club depuis plusieurs semaines autour de l’entraîneur. Antero Henrique pousse pour installer l’un de ses proches, Daniel Sousa, actuellement sous contrat à Arouca. Les deux hommes se connaissent bien depuis le FC Porto, où il était l’adjoint d’André Villas-Boas et partagent le même avocat. Mais les fans de Braga s’insurgent contre ce possible changement d’entraîneur, eux qui souhaitent poursuivre avec l’actuel coach, Arthur Jorge. Après avoir installé un de ses proches, Acacio Valemtim au poste de directeur des opérations, Antero Henrique semble vouloir renforcer encore plus sa position avec un potentiel nouvel entraîneur. Non sans susciter la colère des supporters de Braga, qui refusent cette ingérence de QSI. Des dirigeants qataris dont l’image est sérieusement écornée depuis plusieurs mois. Entre la balance des transferts qui penche sérieusement du côté des pertes, un homme de l’ombre qui se cache à peine pour piloter le club et un président qui laisse absolument tout faire, ça sent la poudre du côté de Braga pour l’été à venir...