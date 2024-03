Messi - Cristiano Ronaldo… Benzema prêt à entrer dans la légende ?

Thomas Bourseau

Le 24 juillet 2024, soit deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le coup d’envoi du tournoi de football masculin sera donné. L’occasion pour l’équipe olympique tricolore de Thierry Henry d’éventuellement aller rafler la médaille d’or. Ce que n’a pas pu faire ou Michel Platini ou encore Ronaldo, idole de Karim Benzema, par le passé. Et, le Ballon d’or 2022 a fait une annonce surprise pour les JO 2024 qui le ferait rejoindre certaines légendes du sport.

Lundi, lors de la première conférence de presse de ce rassemblement de l’équipe de France pour la trêve internationale de mars, Didier Deschamps s’est exprimé sur les Jeux Olympiques de Paris pour lesquels Thierry Henry aimerait s’appuyer sur certains de ses cadres après l’Euro : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud. Le sélectionneur de l’équipe de France a notamment été interrogé sur la présence de certains retraités internationaux tels que Raphaël Varane, Hugo Lloris et… Karim Benzema. « S'ils en ont envie et que Thierry Henry a besoin d'eux, pourquoi pas. Après il faut demander à Titi. Ça ne va pas me déplaire ou me plaire ».

Real Madrid : Benzema déjà éclipsé par la nouvelle star ? https://t.co/7IXEy8gYSf pic.twitter.com/oVxQnstfF4 — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Benzema partant pour les JO, ce que Zidane, Maradona et Pelé n’ont jamais connu

Et qu’en pense Karim Benzema ? S’étant exilé en Arabie saoudite l’été dernier après quatorze années passées au Real Madrid, le Ballon d’or 2022 a fait ses adieux à l’équipe de France A après la dernière Coupe du monde, mais est prêt à accepter de revêtir le maillot tricolore pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! ». a confié Benzema ces dernières heures comme rapporté par La Chaîne L’Équipe . En participant aux Jeux Olympiques, Karim Benzema prendrait part à une compétition à laquelle certaines légendes du football n’ont jamais goûté comme Zinedine Zidane, Diego Maradona, Pelé, et Johan Cruyff pour ne citer qu’eux.

Benzema aux JO pour faire mieux que Platini ?

Légende du football français, Michel Platini a été l’un des gros artisans du sacre de l’équipe de France à l’Euro 1984. Huit années plus tôt, à Montréal, Platini disputait à 21 ans les Jeux Olympiques avec la France, mais échouait au stade du quart de finale face à la RDA (4-0). Karim Benzema pourrait donc devenir la première grande star du football français à décrocher la médaille d’or à Paris cet été. Un exploit déjà réalisé par d’autres grands noms du foot.

Benzema pour surpasser Ronaldo et Cristiano Ronaldo ?

Légende vivante du football brésilien, Ronaldo a échoué là où Karim Benzema pourrait réussir. Au cours de diverses interviews, l’attaquant d’Al-Ittihad n’a jamais caché s’inspirer de son idole Ronaldo, le Ballon d’or 1997 et 2002. Deux ans après s’être assis sur le toit du monde avec la Seleçao , Ronaldo a tenté de décrocher l’or olympique aux États-Unis à Atlanta avec Roberto Carlos notamment, sans succès. Eliminé par le Nigeria en demi-finale de ces JO, Ronaldo a toutefois été médaillé de bronze après la victoire du Brésil contre le Portugal (5-0).



A l’instar de son homonyme brésilien, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à devenir une légende olympique en mettant la main sur une médaille d’or, voire une médaille tout court. Défait en finale de l’Euro à la maison face à la Grèce avec le Portugal (1-0) pour sa première compétition en sélection, celui qui est devenu le quintuple Ballon d’or au fil de sa riche carrière n’a pas pu faire mieux qu’un premier tour aux Jeux Olympiques d’Athènes, en Grèce, quelques semaines après la désillusion de l’Euro. Le Portugal était arrivé bon dernier de sa phase de poules.

Benzema ou la ruée vers l’or comme Neymar et Messi ?