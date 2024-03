Il annonce un clash avec Benzema «à cause des filles» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Membre de la fameuse génération 1987, Samir Nasri s'est laissé à quelques confidences sur ses anciens partenaires en équipe de France, notamment sur Karim Benzema. L'ancien joueur d'Arsenal, aujourd'hui consultant pour la chaîne Canal +, a confirmé que les relations avec l'ancien buteur du Real Madrid n'ont pas toujours été au beau fixe.

Après la rencontre de Ligue des champions entre l'Inter et l'Atlético ce mercredi soir, Canal + diffusait une émission consacrée à Samir Nasri. Equipé d'un détecteur de mensonges, l'ancien de Manchester City a répondu aux interrogations d'Hervé Mathoux.

Un transfert à 90M€ plombé par une légende du PSG ? https://t.co/2OQ00Haukq pic.twitter.com/zYXdYVXfaf — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Nasri évoque des tensions avec Ribéry

L'occasion pour Nasri d'évoquer sa relation avec Franck Ribéry. « Il y a eu des moments où on ne se parlait plus, mais on a fait table rase du passé. Pourquoi ? Rien de fou. Mais on a su régler ça » a confié l'ancien joueur.

« On a eu une période de froid »