Après le PSG, Messi prépare du lourd !

Thomas Bourseau

Son passage au PSG ne restera pas dans les annales tant pour ses performances que pour les échecs du club parisien en Ligue des champions. Cependant, Lionel Messi ne vivait pas sa meilleure période professionnelle et personnelle à Paris de son propre aveu. Et à Miami, il est transfiguré selon son entraîneur.

La Liga, la Coupe du roi, la Ligue des champions, les Super Coupes, le Mondial des clubs… Au FC Barcelone, Lionel Messi a fait un carton plein au cours de ses 17 saisons passées avec l’équipe première. Alors forcément, de par son expérience de la compétition qui est le Saint-Graal pour les propriétaires qataris du PSG, son recrutement à l’été 2021 faisait plus que sens pour la C1.

Tenu en échec au PSG, Lionel Messi veut se racheter à Miami

Cependant, cela ne s’est pas passé comme prévu et le PSG est sorti coup sur coup en 2022 et en 2023 au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Un échec cuisant pour Lionel Messi qui a avoué à Mundo Deportivo en juin dernier dans la foulée de son départ pour l’Inter Miami n’avoir pas été « heureux » au Paris Saint-Germain. Semblant avoir retrouvé le sourire en Major League Soccer en Floride, Messi est prêt à se remettre dans le même état d’esprit qu’au FC Barcelone.

«Je le vois encore de la même manière que la première fois à Barcelone, le désir d'aller chercher tout ce qui se trouve»