Mercato : Messi et Neymar s’en vont, le vestiaire du PSG en profite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est en profonde mutation après les départs de plusieurs de ses stars l’été dernier, en attendant celui de Kylian Mbappé au terme de la saison. Des changements décisifs et bénéfiques pour la vie du groupe à en croire l’entourage du club, saluant la « vraie cohésion » qui règne au sein du vestiaire.

Un nouveau chapitre du projet QSI s’est ouvert au PSG l’été dernier, avec l’arrivée de Luis Enrique et le départ de plus gros noms du vestiaire. Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar ou encore Marco Verratti ont ainsi plié bagage, laissant place à Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola ou encore Manuel Ugarte, le collectif parisien primant désormais sur les individualités. Un changement qui se fait ressentir dans le vestiaire.

« Beaucoup moins d’ego que par le passé »

A en croire l’entourage du PSG, relayé par Le Parisien , l’ambiance au sein du groupe a évolué depuis le début de la saison : « On peut ressentir une vraie cohésion et une vraie énergie. C’est une jeune équipe avec beaucoup moins d’ego que par le passé. Cela contribue à avoir un PSG uni et calme . »

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour l’avenir de Luis Enrique https://t.co/RhhbPMWDgF pic.twitter.com/wSD28c4PiN — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

« Luis Enrique a l’expérience nécessaire »