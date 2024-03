Surprise, le PSG veut recruter une fratrie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a recruté Lucas Hernandez qui s'est d'ores et déjà imposé comme l'un des patrons de son vestiaire. Et visiblement, le club de la capitale serait tenté à l'idée de refaire le coup avec le frère du champion du monde 2018 qui pourrait bien quitter l'AC Milan l'été prochain.

L'été prochain, le PSG devrait de nouveau se montrer très actif pour se renforcer. En effet, après avoir chamboulé son effectif et lancé un nouveau projet basé sur le recrutement de joueurs prometteurs et/ou français, le club parisien souhaite poursuivre sur sa lancée et serait intéressé par Théo Hernandez. Le joueur de l'AC Milan retrouverait ainsi son frère à Paris, et selon Gianluca Di Marzio, le club milanais prépare justement un gros départ.

L'AC Milan pourrait vendre Théo Hernandez ?

« L'AC Milan a vendu un joueur l'année dernière - Tonali - et avec cet argent, ils se sont déplacés sur le marché. Ils vont probablement vendre un autre joueur cet été, mais je ne pense pas que ce sera Leao » , assure le célèbre journaliste italien dans une interview accordée à wettfreunde , avant d'évoquer la possibilité qu'il s'agisse de Theo Hernandez, dans le viseur du PSG.

Le PSG dans le coup ?