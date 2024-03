Mercato - PSG : Coup de froid annoncé pour la succession de Mbappé

Thibault Morlain

Avec le futur départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir s’activer dans les prochains mois pour gérer la succession de l’international français. Remplacer Mbappé ne sera pas simple, mais du lourd se préparerait pour le mercato estival à venir. Le nom de Rafael Leao revient notamment sans cesse, le Portugais du Milan AC faisant office de successeur idéal de Kylian Mbappé. Mais son départ de Lombardie ne serait pas aussi évident.

Prévenu assez tôt par Kylian Mbappé de son départ, le PSG a désormais du temps pour bien préparer la succession de celui qu’on annonce au Real Madrid. De grands noms sont alors annoncés à Paris pour venir faire oublier Mbappé. C’est notamment le cas avec Rafael Leao, même si le10sport.com vous a assuré que le joueur du Milan AC n’était pas dans les petits papiers de Luis Campos au PSG.

« Il a trouvé son monde ici à Milan »

Pour Wett Freunde , Gianluca Di Marzio s’est prononcé sur l’avenir de Rafael Leao. Alors que le Portugais est annoncé avec insistance au PSG, le journaliste italien ne le voit pas quitter le Milan AC cet été : « Rafael Leao est lié à d’autres clubs chaque été, mais son cas ressemble beaucoup à celui de Lautaro Martinez. Les deux joueurs aimeraient beaucoup rester à Milan et à l’Inter. Ce n’est pas le bon moment pour partir. Rafael Leao a publié récemment un livre intitulé « Smile ». Le titre du libre dit déjà qu’il est heureux ici à Milan. Il adorerait rester dans cette ville. Il aime la mode, la musique. C’est un ami des musiciens et des rappeurs. Il a trouvé son monde ici à Milan et ne veut pas le quitter. Après, ça dépend ».

« Je ne pense pas que Leao partira cet été »