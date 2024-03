Jackpot après le transfert de Mbappé, c'est «la fête»

Amadou Diawara

Sous contrat avec Uber Eats jusqu'à la fin de la saison, la LFP serait sur le point de s'engager avec McDonalds, qui devrait lâcher environ 30M€ par an pour le naming de la Ligue 1. Selon Daniel Riolo, les clubs du championnat de France vont jubiler. D'autant que le gouvernement devrait demander un coup de pouce au Qatar.

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été, la LFP doit trouver des solutions pour s'y retrouver financièrement. Et elle en a peut-être déjà trouvé une. Selon Daniel Riolo, la Ligue de Football Professionnel est sur le point de changer de contrat de naming de la Ligue 1, en passant d'Uber Eats à McDonald's. Grâce à ce changement, la LFP et les clubs de Ligue 1 vont retrouver le sourire.

«La Ligue passe de 15 à 30M€»

« La Ligue passe de 15 à 30M€, t’imagines bien que les clubs vont faire la fête. Uber avait un budget pub/com de 40M€ en France, dont 15M€ sur le naming. Le budget de McDo est de 80M€ et ils vont mettre 30M€ dans le foot. Il va y avoir des contreparties qu’elles soient fiscales ou autres », a précisé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Les clubs vont faire la fête»