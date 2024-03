L'Algérie sort du silence pour ce joueur qui veut imiter Zidane

Thibault Morlain

Ces derniers mois, de nombreux joueurs bin-nationaux ont décidé de tourner le dos à l'équipe de France, préférant défendre les couleurs de l'Algérie. Un choix devant lequel se trouverait actuellement Yacine Adli. Les Bleus ou les Fennecs ? Le joueur du Milan AC pencherait en faveur de la France, ce qui a fait réagir le nouveau sélectionneur de l'Algérie.

Ça y est, l'Algérie tient son nouvel entraîneur. Suite au fiasco des Fennecs à la dernière CAN, Djemal Belmadi avait laissé sa place de sélectionneur. La quête était alors lancée pour lui trouver un remplaçant. Le nom de Zinedine Zidane avait alors circulé, mais le choix s'est finalement porté sur Vladimir Petkovic. Présenté à la presse ce lundi, il s'est d'ailleurs prononcé sur le cas Yacine Adli.

Algérie : L'équipe de France au coeur d'un mensonge ? https://t.co/6rImO3iWfS pic.twitter.com/rFqOblg67u — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

La France plutôt que l'Algérie ?

Milieu de terrain du Milan AC, Yacine Adli fait parler de lui ces dernières heures. Et pour cause... Bi-national, il doit trancher entre l'équipe de France et l'Algérie. Si on pensait que les Fennecs étaient mieux positionnés, L'Equipe a révélé qu'Adli penchait finalement en faveur des Bleus et pourrait ainsi imiter Zinedine Zidane en snobant la sélection algérienne.

« Il faut que les deux parties soient intéressées »