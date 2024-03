PSG, OM … Surprise, Zidane annonce son retour en Ligue 1 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien partenaire de Zinédine Zidane au Real Madrid, Thomas Gravesen a lâché une nouvelle qui pourrait faire rêver les supporters de l'OM. Selon lui, le technicien aurait ouvert la porte à un retour à Marseille il y a maintenant deux ans. Les deux autres options seraient le Real Madrid et l'équipe de France. Le PSG ne serait pas dans ses plans.

Zinédine Zidane tarde à retrouver un banc. Le technicien français ne manque pas de propositions, mais attendrait le projet idéal pour relancer sa carrière. Comme indiqué par Thomas Gravesen, il compte dire oui à une poignée de clubs, dont ferait partie l'OM.

Zidane a vendu la mèche en privé ?

« J'ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans, et il m'a dit qu'il n'y avait que deux postes et demi qu'il voulait prendre. C'est Marseille, Madrid et l'équipe de France. Nous étions à Madrid il y a deux ans et il me l'a dit. Je lui ai aussi demandé s'il était prêt à reprendre un poste d'entraîneur. Et là, il m'a dit qu'il n'y avait que ces trois-là » a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid.

Une arrivée possible, mais à une seule condition