Mercato : Le PSG se frotte les mains avec un jeune crack ?

Alexis Brunet

Le PSG possède certains grands cracks, avec notamment Warren Zaïre-Emery, ou bien Bradley Barcola. Mais certains joueurs prêtés réalisent aussi une bonne saison pour le moment. C'est le cas d'Ismaël Gharbi par exemple, qui fait son petit bout de chemin en Suisse, avant de revenir par la suite à Paris.

Avec les départs de Lionel Messi, et de Neymar, le PSG a prouvé qu'il souhaitait changer sa stratégie sur le mercato. Le club de la capitale ne désire plus tellement recruter des stars internationales, et être dépendant d'un seul joueur. Les dirigeants parisiens essayent donc de faire de la place pour des jeunes talents, très prometteurs. Cela marche pour le moment, puisque Warren Zaïre-Emery, ou bien Bradley Barcola brillent en équipe première, et sont très souvent titulaires.

Gharbi s'éclate en Suisse

L'été dernier, le PSG a prêté de nombreux joueurs. Des joueurs confirmés comme Renato Sanches ou bien Juan Bernat, mais aussi de jeunes cracks. C'est le cas d'Ismaël Gharbi qui s'est engagé avec le Stade Lausanne Ouchy. Le milieu offensif a été prêté sans option d'achat par Paris, ce qui veut dire que le champion de France compte sur lui. En Suisse, le Franco-Espagnol peut se vanter de réaliser plutôt une bonne saison, puisqu'il a été buteur à six reprises en 19 matches toutes compétitions confondues, tout en délivrant deux passes décisives.

Le PSG va avoir du mal à faire une place à Gharbi

Malgré ses bonnes performances, il est peu probable qu'Ismaël Gharbi obtienne un temps de jeu conséquent à son retour à Paris. La concurrence est féroce au PSG, et le club de la capitale souhaite recruter l'été prochain, notamment au poste du joueur de 19 ans. Les noms de Xavi Simons ou de Bernardo Silva sont notamment évoqués. Luis Campos pourrait donc être tenté de vendre Gharbi au meilleur prix, ou bien de le prêter de nouveau, afin qu'il continue sa progression, avant de potentiellement s'imposer au PSG.