Mercato : Le PSG est face à un gros dilemme pour l’après Mbappé

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG. Le Français ne devrait pas prolonger son contrat, ce qui force les dirigeants parisiens à gérer au mieux le mercato estival à venir, afin de remplacer correctement l'attaquant. Le club de la capitale pourrait être tenté d'ajouter un profil de milieu offensif à Luis Enrique. Le champion de France va sans doute devoir choisir entre Bernardo Silva et Xavi Simons.

Comme lors de chaque été, le PSG va se montrer actif lors du prochain mercato. Cela sera encore plus vrai cette année, car les dirigeants parisiens doivent remplacer Kylian Mbappé, qui est sur le départ. Luis Campos va donc probablement recruter en attaque, mais pas seulement.

Xavi Simons ou Bernardo Silva ?

Actuellement, Xavi Simons réalise une grande saison au RB Leipzig. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Néerlandais aura la possibilité de revenir à Paris, et de s’y imposer, s’il le décide. Mais le PSG pourrait aussi décider de miser sur un autre profil, plus expérimenté. Le nom de Bernado Silva revient avec insistance depuis longtemps, et le Portugais serait toujours partant pour rejoindre le champion de France, d’après nos informations. Luis Campos devra donc sans doute trancher, en choisissant l'un des deux profils.

Un grand nom devrait débarquer en attaque

Avec le départ de Kylian Mbappé, le principal besoin sera donc en attaque. Plusieurs noms sont évoqués pour prendre la succession du champion du monde. Le buteur de Naples, Victor Osimhen fait partie de ces derniers, tout comme Rafael Leão, ou bien Benjamin Šeško.