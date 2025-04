Fin de son aventure avec Adil Rami, elle dénonce une injustice !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de la finale de "Danse avec les stars", Adil Rami a terminé troisième, derrière Florent Manaudou et Lénie, grande favorite de cette 14e saison. Ana Riera, partenaire du champion du monde de football dans l’émission, a jugé ce résultat logique, sans manquer de souligner les facilités de la gagnante avec la danse.

Vendredi, lors de la finale de "Danse avec les stars", Adil Rami s’est produit pour la dernière fois sur le parquet de l’émission. Considéré comme l’une des grandes surprises de cette 14e saison, l’ancien joueur de l’OM a fini troisième, devancé par Florent Manaudou et la chanteuse Lénie, favorite depuis le début de l’aventure. Interrogée par Télé-Loisirs, Ana Riera, la partenaire d’Adil Rami dans le programme, est revenue sur le sacre de la jeune femme de 20 ans et sa réaction à l’annonce du verdict.

« Elle danse depuis qu'elle est toute petite »

« Sur la vidéo, on dirait que je râle alors qu'en fait, je dis 'bah encore heureux !' parce que pour moi, c'était logique que c'était Lénie. Depuis le premier jour, j'ai toujours dit que Lénie devait gagner. Donc, je n'étais pas du tout étonné, j'étais en mode 'encore heureux' (...) Mais c'est vrai que sur la vidéo, vu qu'il n'y a pas le son, on dirait que je râle, confie Ana Riera. On va dire que ce n'était pas très juste de base parce qu'elle danse depuis qu'elle est toute petite. Donc forcément, il y a un trou entre elle et Florent (Manaudou, NDLR) et Adil (Rami, NDLR) qui n'ont jamais mis un pied devant l'autre avant cette émission ».

« Il y a un peu d'injustice dès le début »

« Pour moi, il y a un peu d'injustice dès le début, après si on parle juste en termes de danse, heureusement qu'elle a gagné. Elle avait un niveau qui était quasiment celui d'une danseuse pro, même si elle n'avait jamais fait de danse de salon avant. C'était quand même quelqu'un qui danse depuis qu'elle est toute petite, donc elle avait des facilités », poursuit la partenaire d’Adil Rami, jugeant toutefois le résultat mérité : « Elle danse extrêmement bien, c'était la meilleure. Elle a gagné et elle le mérite ! Ce n'est pas la meilleure progression qui doit gagner pour moi, mais le meilleur danseur, donc pour le coup, c'était Lénie. Dans toutes les saisons de DALS, il y a toujours eu des stars qui savaient déjà danser. Je suis contente pour elle (Lénie, NDLR) parce que c'est mon amie surtout ! Et je suis aussi contente pour Jordan (Mouillerac, NDLR), parce qu'il mérite de ouf ! »