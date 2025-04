Kylian Mbappé provoque un clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté avec le Real Madrid mardi dernier sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions, Kylian Mbappé se retrouve sous le feu des critiques. Mais Pierre Ménès continue de monter au créneau pour défendre l’attaquant de l’équipe de France, en clashant au passage Jérôme Rothen pour ses critiques à répétition sur Mbappé.

Kylian Mbappé et le Real Madrid seront attendus au tournant mercredi soir, en quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Arsenal (défaite 3-0 à l’aller). Pierre Ménès décrypte sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, les véritables causes du malaise actuel au sein du club merengue. Et alors que certains comme Jérôme Rothen critiquent ouvertement Mbappé pour son implication au Real Madrid, Ménès s’agace et clashe l’ancien ailier gauche du PSG à ce sujet.

« Les haters, avec Rothen en tête… »

« Je suis convaincu que Vinicius est le problème numéro un de cette équipe. Évidemment en France, c'est plus commode surtout avec les haters et Rothen en tête, de tout mettre sur la gueule de Mbappé. Mais je vois des matchs où Mbappé décroche, fais des passes, essaie de jouer pour l'équipe et que Vinicius dès qu'il a le ballon, il dribble tête baissée. C'est un problème, mais je pense aussi que Mbappé ne travaille pas assez physiquement », constate Ménès, qui se lâche ensuite sur les problèmes du Real Madrid.

« Cette équipe est nulle »

« Je ne crois pas un instant à une remontada du Real, parce que je le dis depuis des semaines : cette équipe est nulle. C’est déjà prodigieux qu’avec le niveau de jeu qu’elle montre, elle soit en finale de la Coupe du Roi, deuxième du championnat et en quart de finale de la Ligue des Champions. Il n’y a rien dans cette équipe. Elle est décimée par les blessures, Ancelotti est obligé de bricoler (…) Devant, tu as une absence de complémentarité assez incroyable. Ça reste des grands joueurs qui peuvent prendre feu ponctuellement, mais je n’y crois pas une seconde », conclut l’ancien consultant de Canal +.