Le PSG a trouvé le remplaçant de Mbappé, la grande annonce

L'Angleterre découvre le nom de Désiré Doué. Après sa performance XXL sur la pelouse de Liverpool, l'ailier droit en a remis une couche face à Aston Villa mardi dernier en inscrivant un but de grande classe. Pour certains observateurs, le PSG a parfaitement géré l'après-Kylian Mbappé en faisant confiance à de jeunes talents comme Doué.

Certains auraient pu penser que le PSG allait vivre une période de transition après le départ de Kylian Mbappé l’été dernier. Que nenni. Luis Enrique a fait taire les critiques en menant son groupe vers un nouveau titre de champion de France et vers un quart de finale de Ligue des champions qui était loin d’être assuré en décembre. Le PSG est même en ballottage favorable pour se qualifier pour les demi-finales.

Doué, le successeur de Mbappé ?

Pour Ian Taylor, ancien d’Aston Villa, le mérite revient à Luis Enrique, qui est parvenu à reconstruire une équipe dynamique et pleine d’envie après le départ de Mbappé. Les regards se tournent notamment vers Désiré Doué, auteur d’un but magistral mercredi dernier. « Il m'a beaucoup impressionné. J'avais un peu entendu parler de lui mais, en le voyant jouer, j'ai vraiment pris conscience de son talent. Il incarne la nouvelle philosophie du PSG, avec tous ces jeunes joueurs qui ne sont pas encore des stars. Clairement au PSG, les Galactiques sont partis et le temps est venu pour des pépites comme Doué de s'y imposer. Son but (à l'aller) nous a coupé le souffle et démontrait d'une certaine manière la supériorité du PSG ce soir-là » a-t-il confié.

« Doué m'a bluffé »

Présent au Parc des Princes lors du match aller, Kenny Swain a aussi été époustouflé par la prestation de Doué, qui commence peu à peu à se faire un nom en Angleterre. « J'étais dans le stade mercredi et Doué m'a bluffé par sa technique assez incroyable, par son caractère affirmé et par le travail qu'il a effectué au service de l'équipe » a déclaré l’ancien défenseur d’Aston Villa dans les colonnes de L’Equipe.