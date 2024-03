Mercato : Après l’OM, son calvaire continue

Alexis Brunet

Il y a un peu plus d'un an, l'OM tentait le pari Vitinha. Le Portugais devenait alors le transfert le plus cher de l'histoire de Marseille, puisqu'il était acheté pour 32M€. Mais finalement, l'aventure de l'attaquant s'est révélée être un échec, et il a été prêté au Genoa. Mais le buteur ne joue pas beaucoup depuis son arrivée en Italie, et son calvaire continue.

Il est difficile d'être attaquant à l'OM. Depuis plusieurs années, les dirigeants marseillais cherchent le grand attaquant qui fera se lever le Vélodrome. Cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang semble sur la bonne voie, mais avant lui un autre joueur avait été choisi pour occuper cette fonction. A l'hiver 2023, Pablo Longoria déboursait 32M€ pour arracher Vitinha à Braga. Le transfert s'est révélé être un cuisant échec.

Vitinha ne s'est pas imposé à l'OM

L’OM avait donc misé 32M€ sur Vitinha, faisant de lui le transfert le plus cher de l’histoire du club phocéen. Mais le Portugais n’a jamais pu répondre aux attentes. En 46 matches avec Marseille, l’attaquant n’aura inscrit que six petits buts, multipliant les performances en demi-teinte, et les gros loupés devant le but. Pablo Longoria a donc pris une décision importante cet hiver, et il a prêté Vitinha au Genoa, avec option d'achat.

Vitinha ne joue pas beaucoup au Genoa

Vitinha espère donc se refaire la santé du côté du Genoa. Problème, depuis son arrivée cet hiver, le Portugais ne joue pas tellement. En quatre convocations dans le groupe d'Alberto Gilardino, l'ancien joueur de Braga n'est entré que trois fois en jeu, pour un total de 21 minutes de jeu. Le joueur qui appartient toujours à l'OM n'a pas eu encore la chance de faire trembler les filets. Le buteur devra faire mieux, s'il veut convaincre la formation de Serie A de lever son option d'achat, qui se situe aux alentours des 25M€.